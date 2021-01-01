При патрулировании территории Томского района на пятом километре автодороги Томск - Новомихайловка - Итатка сотрудники ДПС лейтенант полиции Станислав Надеев и старший лейтенант полиции Роман Шалаев заметили грузовой тягач, который съехал с дороги, сообщает пресс-служба МВД.Автомобиль направлялся по маршруту Мариинск - Москва, но из-за неблагоприятных погодных условий водитель не справился с управлением, в результате фура съехала в кювет.Автоинспекторы обеспечили безопасность дорожного движения на данном участке дороги и обратились за помощью к мужчине, у которого имелся бульдозер. Неравнодушный человек отозвался и с помощью тягача вызволил грузовик из снежного плена.Водитель фуры высказал слова благодарности своим спасателям. Вскоре он смог продолжить движение по намеченному маршруту.