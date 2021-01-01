По данным регионального гидрометцентра, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -31…-36°С, местами -24…-29°С. Температура днем -25…-30°С, местами до -35°С. На дорогах местами гололедица.По Томской области также ожидается облачная погода, небольшой снег, местами изморозь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура ночью составит -31…-36°С, местами -24…-29°С. Днем будет -25…-30°С, местами ниже -35°С.Напомним, что в период с 1 по 6 января 2021 года. по области и городу ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -30...-35°С и ниже.