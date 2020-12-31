Сегодня, 31 декабря, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 218 человек.– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек. Хронические заболевания способствовали крайне тяжелому течению коронавирусной инфекции, которая сопровождалась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.За весь период в Томской области установлены 24 418 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 20 102, умерших 218.