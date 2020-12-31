За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 217 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 20 102, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области был выявлен 181 новый случай заболевания.– Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 15-ти пневмония, у 69-ти – ОРВИ, у 97-ми человек инфекция протекает бессимптомно, – также говорится в сообщении.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 41,9% мест.Коэффициент распространения инфекции равен 0,99.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.