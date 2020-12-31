По данным УФНС России по Томской области, в уходящем году количество организаций, ликвидированных по инициативе учредителей, сократилось на треть по сравнению с 2019-м. Число индивидуальных предпринимателей (ИП), принявших решение прекратить работу, снизилось на 20%.За 11 месяцев 2020 года с налогового учета в регионе снято 2 252 юридических лица – на 35% меньше, чем в 2019-м (3 473). Из них закрылись по собственной инициативе 494 (в 2019-м – 724). Также снизилось количество юрлиц, исключенных из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.На 20% меньше организаций исключены в связи с недостоверной информацией о руководителе, адресе регистрации и пр. Почти на 60% стало меньше фактов ликвидации по причине неосуществления деятельности (эти организации не имели движений по счетам и не представляли бухгалтерскую отчетность в течение года): 567 в 2020-м, 1 308 – в 2019 году.Индивидуальных предпринимателей в 2020-м снято с учета на 20% больше, чем годом ранее (6 280). Прежде всего, это связано с правом налоговых органов с сентября 2020 года исключать из реестра не осуществляющих свою деятельность ИП. За три месяца на этом основании налоговики сняли с учета 1 270 предпринимателей, прекративших деятельность ранее.На четверть уменьшилось число предпринимателей, исключенных из ЕГРИП из-за банкротства: в 2019-м таковых было 25, ныне – 19. Количество ИП, самостоятельно заявивших о ликвидации, снизилось с 4 888 до 3 967.На общем количестве ИП сказалось также введение с 1 июля 2020 года на территории региона налога на профессиональный доход («налог для самозанятых»). К началу декабря по нему зарегистрировались 7 780 плательщиков, из них 296 человек снялись с учета как ИП.Всего, по данным УФНС, в 2020 году в Томской области поставлены на налоговый учет 1 352 новые организации и 3 839 индивидуальных предпринимателей.