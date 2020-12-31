Днем 31 декабря муниципальное предприятие «ТомскСАХ» задействовало 56 единиц спецтехники: они разметают тротуары, ликвидируют ледяные накаты и снежные валы в пешеходных зонах, сообщает пресс-служба городской администрации.– Бригады «ТомскСАХ» сегодня работают на участках тротуаров по ул. Балтийской, Королева, Кольцевой, Кузнецова, Карташова, Пирогова, Киевской, Енисейской, Усова, Суворова, Новосибирской, Бирюкова, Архитекторов, Ивановского, пр. Академического и др., – говорится в сообщении.Добавляется также, что автогрейдеры скалывают уплотненный снег на участках ул. Белинского, Кузнецова, Карташова, Тверской, Дзержинского, Пирогова, Киевской, Нахимова и Енисейской. Организовано дежурство пескоразбрасывающей техники на случай ухудшения погодных условий.За прошедшие сутки около 3 тысяч тонн снега вывезли на полигоны: ночью коммунальщики убирали участки по пр. Ленина, на ул. К. Маркса, Кузнецова, Советской, Герцена, пер. Батенькова и Пионерского.