Премьер-министр РФ внес изменения в правила установления в отдельных регионах предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.Правительство сможет фиксировать стоимость продуктов, если в течение 60 дней подряд она росла на 10% и более (с исключением сезонного фактора). Срок ограничений составит не более 90 дней. Как пишет «Российская газета», соответствующие предложения будет готовить Министерство экономического развития на основании оперативного анализа розничных цен на продовольственные товары.Закон об этом 30 декабря подписал президент России: для стабилизации розничных цен на социально значимые товары правительству дано право самостоятельно принимать решение, когда их регулировать. До этого кабинет министров мог вмешиваться в ситуацию только в случае, если цены в течение месяца повышались на 30%. Новый закон снимает это ограничение.Список социально значимых продуктов также определяет правительство. В него вошли мясо, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.Напомним, что в управлении Федеральной антимонопольной службы по Томской области действует горячая линия по вопросам повышения цен на социально значимые продукты и товары. Полученные сведения будут использованы российской ФАС для выявления и пресечения спекулятивного роста цен. Свои сообщения томичи могут оставить здесь либо по номеру 8 (3822) 51-65-97.