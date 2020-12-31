В ноябре и декабре более 350 студентов третьего и четвертого курсов Томского базового медицинского колледжа и его филиала в Колпашево проходили практику в медучреждениях: работали в колл-центрах и архивах, сообщали пациентам результаты анализов, консультировали о мерах профилактики вирусных инфекций, а также доставляли лекарства больным коронавирусом на дом, сообщает пресс-служба администрации региона.– За выполнение работы во время прохождения практики студенты медколледжа получили единовременные выплаты в размере 7 тысяч рублей каждому, – говорится в сообщении.Добавляется, что региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса направил из областного бюджета 2,4 млн рублей на эти цели.