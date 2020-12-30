В томской «Точке Кипения» прошло награждение активистов, организаторов и партнеров Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.80 волонтерам, организаторам и партнерам акции, которые с марта этого года принимали активное участие в работе волонтерского штаба, выразили благодарность, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.Были вручены благодарственные письма Президента РФ, памятные медали «за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», а также благодарственные письма от губернатора Томской области.В церемонии приняли участие заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Ильиных и председатель комитета по молодежной политике департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Кирилл Антонов.