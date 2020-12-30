На территории Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов и города Кедрового со 2 января начнет работать новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.Вывоз ТКО в четвертой объединенной зоне деятельности регоператора будет осуществлять ООО «Транспортные коммунальные системы» (ООО «ТКС»), сообщает портал администрации Томской области.Статус регионального оператора по обращению с ТКО этой организации присвоен приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в связи с прекращением деятельности в качестве регоператора ООО «Экология-Новосибирск».– Благодарим новосибирских коллег за своевременно оказанную помощь в создании стабильной системы обращения с ТКО на территории нашего региона. Дальнейшую работу по вывозу отходов в четвертой зоне будет выполнять компания из Томской области. «ТКС» зарегистрирована в городе Стрежевом и является регоператором во второй зоне деятельности – на территории Каргасокского и Парабельского районов, – прокомментировал исполняющий обязанности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов.ООО «ТКС» длительное время оказывает услуги по транспортированию и захоронению отходов на территориях месторождений углеводородного сырья и обладает достаточным опытом, чтобы продолжить непрерывное оказание услуг по обращению с ТКО потребителям.