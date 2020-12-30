В Кемеровской области, в 15 километрах от с. Алаево, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. В одном из автомобилей находилась 11-летняя девочка-пассажир, которой после ДТП требовалась незамедлительная медицинская помощь, сообщает сайт УМВД по Томской области.Очевидцем этого происшествия стал мужчина-водитель автомобиля Toyota С-HR, который с разрешения родных девочки повез пострадавшего ребенка в ближайшее медицинское учреждение города Томска. При движении по трассе, в 39 километрах от областного центра, он обратился за помощью к сотрудникам отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Томской области, которые несли службу на данном участке. Старший лейтенант полиции Вячеслав Дербенев и лейтенант полиции Виталий Михайлов, быстро оценив ситуацию, приняли решение сопроводить автомобиль с ребенком до медицинского учреждения. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, сотрудники полиции оперативно сопроводили автомобиль в медицинское учреждение.Благодаря слаженным действиям неравнодушного водителя и инспекторов ДПС, ребенок, пострадавший в ДТП, вовремя был доставлен в больницу города Томска.Это далеко не единственный случай, когда, благодаря профессиональным и решительным действиям, полицейским вовремя удалось прийти на помощь людям.