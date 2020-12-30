Специалисты центра удаленного медицинского мониторинга опрашивают по телефону томичей старше 65 лет, находящихся на диспансерном учете по хроническим заболеваниям, об их самочувствии, сообщает обладминистрация.В условиях самоизоляции такой мониторинг дает возможность предупредить возникновение осложнений и обострений. Отслеживаются изменения в состоянии пациентов, а при необходимости оперативно корректируют лечение.Первоначальное обследование будет проведено страдающим бронхо-легочными заболеваниями и болезнями системы кровообращения.- Ежедневно мы обзваниваем около 400 человек. Оператор по чек-листу опрашивает пациента, оценивает его состояние здоровья, узнает, как тот принимает лекарства, выясняет, необходима ли медицинская помощь на данный момент, - пояснила руководитель центра удаленного медицинского мониторинга Елена Тарануха.Уже проведен мониторинг здоровья более одной тысячи томичей, состоящих на диспансерном учете. По двумстам пациентам информация передана в поликлиники. Некоторые из них уже записаны на прием к врачу или в ближайшее время к ним домой придет терапевт, чтобы скорректировать дальнейшее лечение хронического заболевания.