За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 215 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 19 885, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области был выявлено 189 новых случаев заболевания.– Из вновь заболевших COVID-19 у 21-го диагностирована пневмония, у 68-ми признаки ОРВИ, у 100 инфекция протекает бессимптомно, – также говорится в сообщении.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 40,9 % мест. В обсерваторе находится три человека.Коэффициент распространения инфекции равен 0,99.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.За весь период в Томской области установлены 24 237 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 19 885, умерших 215.