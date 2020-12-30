Сегодня ночью в пер. Нечевский, 18а загорелся 2-этажный бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.По словам спасателей, на момент прибытия первого подразделения горели крыша дома и веранда. Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировались 11 человек. 12-летний мальчик получил термический ожог подошвенных поверхностей стоп. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение.В результате происшествия сгорела деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри веранды и комнат на 2 этаже. Первый этаж пострадал только от воды. Площадь пожара составила 240 кв.м.В ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники, 32 человека. Причина пожара устанавливается.