С 1 по 6 января 2021 года по Томской области ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -30, -35°С и ниже, сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминает жителям региона о рисках, связанных с низкими температурами.Позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья, особенно проследите за отоплением. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.Одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. В холодную погоду оставайтесь дома, прогулки и дальние поездки лучше отменить.Руководителям всех уровней власти и объектов экономики рекомендовано максимально усилить контроль за состоянием систем жизнеобеспечения населения и привести в повышенную готовность свои дежурно-диспетчерские службы и аварийно-спасательные формирования.