С 1 по 10 января 2021 года дорожная спецтехника будет работать на трассах Томской области в штатном порядке, а при необходимости — в усиленном, сообщает областная администрация.Обслуживающие организации уже утвердили графики дежурства руководителей и специалистов по направлениям.Для расчистки снежных заносов и устранения гололедицы подготовлена снегоуборочная техника — комбинированные дорожные машины, тракторы с плужно-щеточным оборудованием, автогрейдеры и погрузчики.- В случае необходимости для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по региональным трассам будут задействованы все ресурсы. Дежурная спецтехника будет работать круглосуточно, на трассах будет организовано дежурное патрулирование для оказания помощи автомобилистам в дни сильных морозов», — уточнил Юрий Баев, начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.В экстренных случаях автомобилисты могут обратиться по единому номеру оперативных служб 112, а также в диспетчерские службы обслуживающих организаций.На федеральных трассах в сильный мороз и метель на помощь водителям готовы прийти патрульные бригады «Сибуправтодора», телефоны круглосуточной диспетчерской службы в Кемеровской и Томской областях: 8-913-670-12-36, 8 (3842) 75-29-76.