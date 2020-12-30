С 2020 года в Асине реализуется масштабный инфраструктурный проект по модернизации котельных, на который будет направлено более 1 млрд рублей, сообщает Администрация Томской области.До конца 2022 года планируется построить 16 новых газовых котельных вместо устаревших угольных и реконструировать еще одну.- Строительные работы идут на пяти объектах. Четыре котельные в настоящее время комплектуются, их сборка идет на производственной площадке концессионера. Получить проекты еще восьми котельных мы рассчитываем к весне 2021 года, —добавил Яков Грель,По словам начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Якова Греля, компания «ТеплоИнвест» доставила в Асино первую собранную котельную «Лесозавод» и приступила к ее монтажу. На котельных «Дружба», «Гагарина», «Нефтебаза», «Центральная» продолжаются подготовительные строительные работы.