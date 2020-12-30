В новогодние праздники с 1 по 10 января 2021 года в Томске работать круглосуточно будут три аптеки муниципального предприятия «Томскфармация», а также в другие сетевые аптечные пункты.В новогодние каникулы в Томске круглосуточно будут работать три аптеки «Томскфармация», на Герцена, Иркутском тракте и Елизаровых. А также аптечные сети «Мой доктор», «Планета здоровья», «Живая аптека», аптека «Лека», и аптека «Воскресенская».Рабочие графики определены и для отделов льготного отпуска лекарств «Губернской аптеки». В Томске отдел этой аптеки на пр. Ленина, 54 будет работать 31 декабря с 10 до 14 часов, 4, 6 и 9 января 2021 года — с 10 до 16 часов. В Северске отдел аптеки на пр. Коммунистическом, 64 будет работать 2, 4, 6 и 8 января — с 10 до 16 часов.Также в «Губернской аптеке» на Ленина, 54 будет работать отдел по выдаче лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с COVID-19. С полным списком аптек и графике работы вы можете ознакомиться по ссылке.Уточнить график работы аптек и медицинских организаций Томской области в новогодние каникулы можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации: (3822) 516-616, 8-800-350-8850 или на сайте tabletka.online.