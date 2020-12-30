Библиотека нового поколения, созданная в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», начала работать в селе Октябрьском Томского района Томской области. Федеральный бюджет на ее модернизацию выделил 5 млн рублей, - сообщает пресс-служба АТО.Уточняется, что октябрьская библиотека-филиал стала победителем конкурсного отбора Минкультуры России на предоставление гранта на создание модельных библиотек.Согласно официальной информации, федеральный бюджет выделил на ее модернизацию 5 млн рублей, за счет которых выполнен текущий ремонт библиотеки, пополнен библиотечный фонд, закуплено новое оборудование и мебель.«Модернизация позволит учреждению идти в ногу со временем. Уверен, это будет способствовать сохранению интереса к библиотеке постоянных и привлечению новых посетителей», — отметил глава Томского района Александр Терещенко.По словам главы района, еще на 1,24 млн рублей из муниципального бюджета капитально отремонтированы крыша и внешние стены здания библиотеки, а на внебюджетные средства в размере 65 тыс. рублей проведено оптоволокно.Ранее сообщалось, что по нацпроекту «Культура» в 2019 году в Томской области модельные библиотеки были созданы и работают в Томске и Асине. В 2020 году на создание шести модельных библиотек в Асиновском, Первомайском, Тегульдетском, Чаинском, Томском районах и Северске было направлено 1- млн рублей из федерального и областного бюджетов.