Средняя цена квадратного метра по всем исследованным городам составила 69,3 тыс. руб. (+8,9% за год), средняя цена квартиры – 4 млн руб. (+10,3%). В Томске стоимость «квадрата» на регулярном рынке достигла 66 319 руб. (+13,4% за год); цена условной квартиры на продажу составляет около 3 млн 668 тыс. руб. (+20,1%).По стране самый большой годовой прирост показали сибирские города Омск (+20,3%) и Иркутск (+16,7%), а также Чита (+19,7%), Череповец (+17,7%) и Белгород (+15,2%). Отрицательные значения зафиксированы только в Ленинградской области (–2,7%), Владикавказе (–2,4%) и Архангельске (–2%).В столицах Сибири наименьшая стоимость квадратного метра во «вторичке» отмечена в Кемерове – 51 692 тыс. руб. (+10,2%); наибольшая в Иркутске – 78 804 руб. (+16,7%). В Новосибирске «квадрат» в среднем стоит относительно дорого (76 321 руб.), однако прирост за год составил лишь 7,7%, а на квартиру – 4,7%.Эксперты «Мира квартир» делают вывод: в 66 городах (из числа обследованных) цена квадратного метра выросла, в трех упала, в одном осталась неизменной.В Москве годовой рост квадратного метра составил 10,7% – до 249,5 тыс. руб. Общая цена лота выросла на 8,2%; сейчас средняя столичная квартира на вторичном рынке стоит 14,4 млн руб. В Санкт-Петербурге цены увеличились на 8% (138 тыс. руб./кв. м) и 4,7% (9,2 млн руб.) соответственно.