Томское отделение Русского географического общества подвело итоги фотоконкурса \\"Открываем Томскую область заново. Вместе!\\". Всего в проекте приняли участие 533 жителя региона, было прислано более 1200 работ. В финал прошло 111 работ и 85 авторов, — сообщает в среду пресс-служба РГО.Уточняется, что летом 2020 года томское РГО объявило фотоконкурс для жителей всех возрастов региона. Каждому участнику необходимо было отправить снимки в одной из двух номинаций – «Природа» или «Человек». Принимались как профессиональные, так и любительские работы.Так, в номинация «Природа» в возрастной категории старше 18 лет победили первое место занял Шутов Павел Андреевич, Томск, второе – Белоусов Михаил Фёдорович, село Бакчар, Томская область и третье место – Соколовский Александр Тадеевич, Томск.По данным пресс-службы, всего девятнадцать победителей наградили в томском государственном университете. Они получили набор путешественника от РГО: фирменный рюкзак, термос, палатку и фотоаппарат и др.Губернатор области Сергей Жвачкин также отметил понравившиеся работы участников и подарил специальный им приз — свой личный фотоальбом «Есть только миг».Работы участников и список победителей можно посмотреть по ссылке. Также подборка лучших работ также будет представлена публике на передвижной фотовыставке в 2021 году.Проект реализован в рамках празднования 175-летия Русского географического общества при поддержке ООО \\"Газпром трансгаз Томск\\".