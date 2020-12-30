По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами нег, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -19…-21 °С. Температура днем -12…-14 °С.По Томской области облачно прояснениями. Ночью в отдельных районах небольшой снег, по западу умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -16…-21 °С, при прояснениях -23…-28 °С. Температура днем -11…-16 °С, местами -19…-24 °С. На дорогах местами гололедица.