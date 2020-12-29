Прокуратура г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает сайт прокуратуры региона.По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый после совместного распития спиртных напитков со своей матерью вступил с ней в конфликт. В ходе ссоры он нанес потерпевшей множественные удары, в том числе не менее 8 ударов по голове и шее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Томска.