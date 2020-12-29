В новогодние праздники в медучреждениях Томской области продолжат работу прививочные пункты, так как часть вакцинированных должны будут поставить вторую прививку от новой коронавирусной инфекции. Это врачи, поставившие первую дозу двухкомпонентной вакцины в начале декабря, сообщает портал администрации региона.– Только у 1,7 процентов вакцинированных наблюдалась температурная реакция – в среднем у них она поднималась до 38 – 38,5 градусов и держалась чуть более суток. Это нормальная реакция организма на введенный «Гам-КОВИД-Вак», – отметил сегодня, 29 декабря, на брифинге в администрации региона заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.До конца декабря и в новогодние праздники в регион ожидается дальнейшая поставка вакцины объемом около 53 тысяч доз. После каникул планируется приступить к вакцинации всех жителей Томской области, желающих привиться от СOVID-19, включая людей старшей возрастной категории.Около 1200 жителей региона (в том числе 150 человек старше 60-ти лет) уже оставили предварительную заявку на вакцинацию от коронавируса на сайте covidtomsk.ru. Сервис создан распоряжением губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19.– Чтобы сформировать коллективный иммунитет, должно быть привито 60 процентов от населения. Для этого Томской области потребуется около 540 тысяч доз вакцины, – уточнил Иван Деев.Он отметил, что медицинские учреждения Томской области готовы принять такую партию вакцины и приступить к массовой вакцинации.