Подведены итоги конкурсов на получение грантов президента РФ для поддержки молодых ученых и ведущих научных школ России. На получение государственной поддержки поступило 1500 заявок, из них поддержано менее 500. Среди победителей – пять ученых ТГУ, которые будут вести исследования в области химии, социогуманитарных и технических наук, сообщает сайт вуза.– Победа в конкурсе на получение грантов президента РФ – это показатель высокой оценки научных исследований ТГУ, их новизны и прикладной значимости, – говорит проектор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов. – Следует отметить, что ученые ТГУ демонстрируют стабильность – при подведении итогов конкурса каждый год входят в число лучших. Это позволяет нашим исследователям получать добиваться новых достижений в своих предметных областях.Победителями среди молодых ученых – кандидатов наук признаны:Григорий Мамонтов (ХФ), проект «Создание композитов на основе плазмонных наночастиц серебра и производных графена для селективных фотокаталитических процессов»;Сергей Чернышов (ФИПН), проект «Присоединение Сибири как общерусский дискурс: цифровой анализ системообразующих идей «сибирских летописей»;Раиль Сатаров (РФФ), проект «Разработка антенной решетки для радиоволновой системы бесконтактного досмотра»;Николай Евсеев (ФТФ), проект «Разработка и исследование высокоэнтропийных сплавов системы Hf-C-N-Me-B».Победителем среди молодых ученых – докторов наук стал Михаил Шеремет (ММФ) с проектом «Интенсификация теплопереноса в замкнутых системах за счет использования развитой поверхности теплообмена».Добавим, что заведующий научно-исследовательской лабораторией моделирования процессов конвективного тепломассопереноса ТГУ Михаил Шеремет стал получателем гранта президента РФ в пятый раз: дважды он выигрывал его как кандидат наук и три раза – как доктор наук. Ранее, в 2018 году он получил премию Web of Science Awards как самый цитируемый российский ученый в области «Инженерные науки». В 2019 году Михаил Шеремет и научный сотрудник ММФ, доцент кафедры теоретической механики Надежда Бондарева вошли в число победителей конкурса «Золотые имена высшей школы».Гранты Президента РФ, нацеленные на усиление государственной поддержки молодых российских ученых, назначаются ежегодно в размере 600 тысяч рублей в год для кандидатов наук и 1 млн рублей в год для докторов наук, сроком на два года.