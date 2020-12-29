Видеопульт экстренной связи «Гражданин-полиция» позволяет любому гражданину быстро сообщить о происшествии, чрезвычайной ситуации. Устройство обеспечивает видео и двухстороннюю аудио связь гражданина с дежурной частью УМВД России по Томской области.К гражданину, обратившемуся за помощью через систему экстренного вызова, незамедлительно направляется полицейский патруль. В результате, поиск подозреваемых будет начат еще до того, как пострадавший напишет заявление, сообщает сайт ведомства.В настоящее время на территории города Томска функционируют 3 терминала экстренной связи «Гражданин-полиция» по следующим адресам: улица Красноармейская, дом 152; улица Усова, дом 9б; улица Мичурина, дом 7.