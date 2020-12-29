За минувшие сутки спецтехника регионального оператора вывезла на полигон 387 тонн бытовых отходов, что составляет порядка 70% от общего суточного объема вывозимых с территории Томска ТБО, сообщает сайт мэрии города.Бригады регионального оператора ручным способом и при помощи техники убирают мусор, скопившийся за воскресенье и часть понедельника на контейнерных площадках Томска: в жилых городских кварталах, на присоединенных территориях, возле объектов потребительского рынка и социальной сферы. В работе находится 70 единиц мусороуборочной техники.– Периодичность вывоза мусора на полигон увеличена. Пока позволяют погодные условия, мы будем работать в усиленном режиме, – прокомментировал представитель регионального оператора Михаил Курилов.В сложившихся условиях работа по уборке накопившихся бытовых отходов ведется при взаимодействии с администрациями районов, которые помогают определить приоритеты в логистике регионального оператора.Так, работы проводились по адресам: ул. Красноармейская, 122, ул. Лазарева 3, 4, пер. Нижний, 45, ул. С. Вицмана, 37, пер. Пионерский, 7, ул. Вавилова, 14 и других.