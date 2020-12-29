Традиционная экологическая акция «Елки для буренки» вновь пройдет в Томске с 13 января по 1 февраля. В ее рамках томичи смогут сдать отслужившие новогодние деревья на переработку, сообщает портал областной администрации.Правила участия в акции не изменились. Хвойные деревья необходимо тщательно очистить от мишуры и праздничных украшений и оставить на контейнерной площадке, не помещая в емкость для мусора.По мере накопления елок региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и его подрядчики будут доставлять деревья на племзавод «Заварзинский» в п. Мирный.– Это хозяйство является бессменным партнером экологической акции. На базе сельхозпредприятия ели перерабатывают в витаминную муку для подкормки молодняка и стельных коров. Не остаются в стороне и руководители елочных базаров, которые ежегодно сдают на переработку нереализованные новогодние деревья, – отмечает консультант комитета государственного экологического надзора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Анна Дорохова.Заметим, что экоакция «Елки для буренки» традиционно проходит в Томске с 2013 года. Ежегодно на витаминный корм животным собирают до трех тысяч отслуживших хвойных деревьев. Мероприятие проводит Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с партнерами проекта – компаниями, занятыми в сфере обращения с отходами и ООО «Племзавод «Заварзинский».