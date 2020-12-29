31 декабря муниципальные автобусные маршруты будут работать по воскресным графикам, сообщается на сайте Центра организации и контроля пассажироперевозок. Последний рейс автобусных маршрутов отправится от начальных остановок не ранее 21:30.В новогоднюю ночь на линию выйдут 22 маршрутки, восемь троллейбусов и шесть трамваев. Стоимость проезда в общественном транспорте составит 50 рублей. Это двойной вечерний тариф.В новогоднюю ночь на линию выйдут автобусы по маршрутам № 19, 23, 26, 30/33, 53.Автобусные маршруты № 4, 5, 8/9, 11, 12, 13/14, 20, 22, 25/52, 29, 36, 37, 38 работать не планируют.Трамваи и троллейбусы 31 декабря будут работать до 22:00. В новогоднюю ночь на линию выйдут по два троллейбуса на маршруты № 1, 2, 3, 6 и по два трамвая на маршруты № 1, 2, 3.В пятницу, 1 января, и субботу, 2 января, маршрутки начнут ходить не позднее чем с 09:00. Интервал — не более 30 минут, у маршрутов № 36, 37 интервал составит 45 минут.С 3 по 10 января включительно муниципальные автобусные маршруты будут работать по воскресным графикам.Трамваи и троллейбусы 1 января начнут работать с 09:00 по графику выходного дня.Со 2 по 10 января включительно трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию выходного дня.График работы транспорта в новогодние праздники можно посмотреть на сайте ЦОиКП.