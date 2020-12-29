Сегодня во Дворце проводятся строительно-монтажные работы: возводятся перегородки, санитарные узлы. Уже готовы проекты по распределению кислородных трасс, по протягиванию оптоволокна для размещения медицинской информационной системы. До конца февраля они будут смонтированы, проведена электрика. К этому же времени будет подготовлен кадровый состав госпиталя, сообщает пресс-служба администрации Томской области.Часть медицинского оборудования уже закуплено, часть поступит в регион и будет смонтировано до конца февраля во Дворце спорта, где по поручению губернатора Сергея Жвачкина разворачивается резервный респираторный госпиталь.Для резервного госпиталя закупаются передвижные палатные рентгены, кислородные концентраторы, медицинская мебель, оборудование для ингаляций. Иван Деев отметил, что в регионе имеется резерв аппаратов ИВЛ, часть из них будет установлена в боксах Дворца спорта. В дальнейшем все оборудование будет передано для работы в медицинских учреждениях региона.- Если в новогодние каникулы все мы будем соблюдать масочный режим и минимизируем контакты, заболеваемость пойдет на спад и наши медучреждения вернутся к обычному режиму работы. Но ситуация может быть другой, и 24 января мы можем увидеть резкий всплеск заболеваемости. Нужно быть готовым ко всему, - рассказал заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.Госпиталь планируется открыть в случае нехватки имеющегося коечного фонда. Сегодня только в томских респираторных госпиталях свободно 779 коек.