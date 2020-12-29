Сегодня, 29 декабря, заместитель губернатора Томской области Александр Феденев в администрации региона вручил первые государственные награды медикам – работникам «красных зон» респираторных госпиталей, сообщает пресс-служба обладминистрации.Ордена Пирогова, медали Луки Крымского, почетной грамоты Президента РФ и благодарственного письма удостоены сотрудники Томской областной клинической больницы, МСЧ «Строитель», МСЧ № 2 и многие другие- Не мне вам рассказывать, каким был високосный коронавирусный 2020-й для мира, для страны, для нашей области и нашей медицины. Мы столкнулись с тотальной эпидемией мирового масштаба, которая уравняла всех – богатых и бедных, молодых и пожилых, знаменитых и безвестных, – сказал на вручении Александр Феденев. – Вы с первого дня противостоите этой вселенской беде. Ради здоровья и жизни других людей вы перестали жить своей жизнью. Вы не видитесь с близкими, каждый день и час подвергаете себя колоссальному риску.В самом начале церемонии награждения высшую медицинскую награду, орден Пирогова, передали Елене Кошель - вдове главного врача городской больницы № 3 Андрея Кошеля, скончавшегося от коронавируса.Память всех погибших врачей почтили минутой молчания.