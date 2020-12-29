За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 217 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 19 670, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области был выявлено 193 новых случаев заболевания.– Из вновь заболевших COVID-19 у 18-ти диагностирована пневмония, у 73-х признаки ОРВИ, у 102-х инфекция протекает бессимптомно, – также говорится в сообщении.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 36,9 % мест.Коэффициент распространения инфекции равен 1,01.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.За весь период в Томской области установлены 24 048 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 19 670, умерших 215.