Жительницу Томска признали виновной в попытке незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.18 ноября 2019 года подсудимая через интернет приобрела наркотики с целью их реализации. Общая масса товара была не менее 136,31 грамм, что является крупным размером. Дома она расфасовывала наркотические средства на мелкие «розничные» дозы.10 декабря прошлого года сибирячка была задержана. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Томского отдела МВД установили неоднократные факты сбыта наркотических средств.При вынесении приговора суд учел, что подсудимая признала вину и активно способствовала раскрытию преступления, а также имеет 3 малолетних детей.Ей назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.В связи с тем, что подсудимая имеет малолетнего ребенка, предоставлена отсрочка исполнения наказания, до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.