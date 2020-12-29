Студенты и сотрудники Томского политехнического университета приняли участие в спортивном марафоне по упражнению «планка». Спортивный марафон запустил студенческий спортивный клуб «Сибирские львы» 18 декабря. Принять участие в нем могли все желающие студенты и сотрудники вуза. Вместе политехники смогли собрать 2021 минуту и установили рекорд вуза, — сообщает пресс-служба ТПУ.Уточняется, что студенты, для участия в марафоне, должны были снять видео с выполнением планки и отправить готовые ролики в личное сообщение группы ССК «Сибирские львы» во «ВКонтакте» или в аккаунт в Instagram.Спортивный марафон запустил студенческий спортивный клуб «Сибирские львы» 18 декабря. Поучаствовать мог каждый, кто работает или учится в томском политехническом. Так, в марафоне приняли участие 493 человека: 451 студент, 23 сотрудника, а также 19 выпускников ТПУ.Во время марафона участники стояли в планке и под водой, и на высоте 1,5 км в горах Шерегеша, на тренировке и дома.«Когда проект стартовал, мы не верили, что нас поддержит так много студентов и преподавателей. Но, увидев, как с каждым днем становится все больше и больше участников, команда организаторов была безумно счастлива», — говорит председатель спортивного клуба «Сибирские львы» и организатор марафона Данил Казаков.Проект действительно поддержали много студентов: это и ребята из студенческих организаций: «Стиль жизни», бойцы из студотрядов, студенческого профкома, детского сада ТПУ, также были студенты из сборных команд вуза и волонтерского центра. А еще в спортивном марафоне приняли участие молодые люди из Москвы, Красноярска, Севастополя, Иркутска и других городов России и стран СНГ.