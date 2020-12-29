С января 2021 года пенсии неработающих пенсионеров в России вырастут на 6,3%, то есть с превышением прогнозируемой инфляции. В результате их средний размер по стране составит 17,4 тыс. рублей, сообщили в Пенсионном фонде РФ.Всего проиндексированную пенсию получат более 36 млн россиян. Отмечается, что пенсии за январь, которые из-за праздников доставляются в декабре, также будут проиндексированы.По информации ПФР по Томской области, к концу декабря в регионе насчитывалось 305 084 пенсионера по различным основаниям. Проиндексированную пенсию в январе получат 219 966 неработающих пенсионеров.Добавим, что в 2021-м пенсионный возраст для россиян вырастет еще на год, однако пенсии будут назначаться на полтора года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 – мужчинам. Это связано со специальной льготой, введенной для плавного перехода к новым параметрам. Таким образом, в период между 1 июля и 31 декабря 2021 года на пенсию смогут выйти женщины, родившиеся с 1 января по 30 июня 1965-го. Также пополнить ряды пенсионеров смогут мужчины, родившиеся с 1 января по 30 июня 1960 года.В Томской области примерная численность тех, кто выйдет на пенсию по возрасту, в будущем году составит 4 285 человек.