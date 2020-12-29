В Томской области в Новомихайловке открылся новый фельдшерско-акушерский пункт взамен устаревшего по национальному проекту «Здравоохранение». Как структурное подразделение Светленской районной больницы медпункт будет обслуживать 305 жителей Новомихайловки, в том числе 78 детей, — сообщает администрация АТО.«ФАП удобный, просторный, отвечает всем современным требованиям и приспособлен для маломобильных групп населения. Площадь помещения — 70 квадратных метров, здесь есть кабинет приема, процедурный кабинет, помещение для хранения лекарств», — сообщил главный врач Светленской районной больницы Станислав Грязнов.Согласно официальным данным, на возведение и оснащение ФАПа оборудованием затрачено около 5 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Заведующая ФАПом — медицинская сестра с 21-летним стажем Татьяна Грасмик.Уточняется, что всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Томской области были заменены врачебная амбулатория в с. Нарым Парабельского района и десять ФАПов в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Кожевниковском, Чаинском и Томском районах. Расходы федерального и регионального бюджетов составили 56,5 млн рублей.