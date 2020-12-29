В областном проекте региона «мобильный учитель» участвуют более 80 педагогов-предметников. Они проводят занятия по своим дисциплинам в 27 сельских школах девяти муниципалитетов Томской области. Доставку учителей в удаленные школы организует муниципалитет, – сообщает пресс-служба обладминистрации.Уточняется, что педагоги-предметники проводят занятия по иностранному языку, математике, биологии, химии, физике и другим дисциплинам, включая внеурочные занятия по робототехнике, шахматам, психологическому направлению, занимаются с учениками школ, отдаленных от райцентра или малокомплектных, где нет штатного учителя.«Программа «Мобильный учитель» реализуется в Томской области с 2016 года. Педагоги по определенному графику ведут занятия в школах в очном режиме, если требуется — в онлайн - формате. Это дает детям возможность осваивать школьные предметы в том объеме, который необходим, и изучать материал качественно», — сообщила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.Согласно официальным данным, учителя занимаются с детьми в в 27 сельских школах девяти муниципалитетов Томской области — Бакчарского, Верхнекетского Зырянского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов.Доставку учителей в удаленные школы организует муниципалитет, для этих целей закуплено 14 автомобилей.