В 2020 году в Томской области 6 887 семей получили ежемесячную выплату на первого ребенка. Деньги родители будут получать, пока первенцу не исполнится три года, если доходы не превышают двух размеров прожиточного минимума (сейчас это 24 874 рубля), сообщает пресс-служба администрации региона.По словам начальника областного департамента соцзащиты населения Марины Киняйкиной, оформить пособие могут семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок.– До 1 марта 2021 года ранее назначенные социальные выплаты семьям с детьми, включая выплату на первого ребенка, продлеваются автоматически. Приносить справки о доходах и подтверждать право на их получение не надо, – уточнила она.Сейчас размер пособия составляет 12 177 рублей. Расходы из федерального бюджета на предоставление такой выплаты превысили 820 млн рублей.