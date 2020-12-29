Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует: для предотвращения распространения COVID-19 лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии на территорию России (за исключением членов экипажа воздушного судна), необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания в течение 14 календарных дней со дня прибытия.Соответствующее постановление, подписанное главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой, вступило в силу с 26 декабря.Напомним, что ранее оперативный штаб России по борьбе с COVID-19 принял решение с 22 декабря приостановить авиасообщение с Британией из-за выявленного в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса VUI-202012/01. Накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.В понедельник, 28 декабря, Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.Как сообщается в федеральных СМИ, новый, так называемый британский штамм коронавируса способен передаваться от человека к человеку на 70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Однако данных о его влиянии на смертность или госпитализацию пока недостаточно.Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в Дании, Австралии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах, Японии, Иордании, Канаде, Южной Корее, а также финском районе Кюменлааксо, который граничит с Выборгом. Многие страны приостановили транспортное сообщение с Великобританией.