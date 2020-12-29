Суд обязал администрацию города Томска прекратить загрязнение сточными водами Ушайки в районе ул. Шишкова, сообщила 28 декабря пресс-служба областной прокуратуры.Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области провела проверку по информации о фактах несанкционированного сброса сточных вод в реку Ушайку.В ходе выездного обследования территории в районе ул. Шишкова обнаружен водовыпуск, из которого хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в реку. При этом объект на баланс городской администрации не поставлен, очистка сбрасываемых стоков не организована. «В результате в реку поступают аммоний-ионы, нитрит-ионы, фосфат-ионы и иные загрязняющие вещества в количестве, значительно превышающем допустимые концентрации для водных объектов рыбохозяйственного значения», – говорится в пресс-релизе.По итогам проверки межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс неочищенных сточных вод в реку Ушайку в районе ул. Шишкова. Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.Добавим, что надзорное ведомство неоднократно выявляло подобные нарушения со стороны муниципальных властей. Какие конкретные меры приняты, чтобы прекратить загрязнение Ушайки, не сообщается.