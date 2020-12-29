Томичи, заболевшие новой коронавирусной инфекцией, на Новый год не останутся без помощи: для жителей региона будет работать несколько круглосуточных линий, по которым специалисты помогут вызвать врача, уточнят режим работы медучреждений и проинформируют о лекарствах, сообщает пресс-служба обладминистрации.Пациенты с признаками респираторных заболеваний или установленным диагнозом COVID-19 в новогодние праздники могут заполнить специальную анкету на сайте ковидтомск.рф или позвонить по телефону 8 (3822) 777-200. При этом в анкете важно указать подробную информацию о своем самочувствии. После ее обработки медицинские работники свяжутся с заболевшим.Кроме того, для пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции работают сотрудники удаленного мониторинга, которые могут ответить на вопросы, вызвать участкового терапевта или бригаду скорой помощи. Для этого нужно позвонить по многоканальному телефону: 8 (3822) 777-200.Также на сайтах ковидтомск.рф и tabletka.online можно заполнить анкету томичам, которые контактировали с заболевшим коронавирусом или получили положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 – информация будет передана в Роспотребнадзор.Отмечается, что уточнить режим работы медучреждений и аптек на новогодних праздниках можно в круглосуточной справочной службе по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 или на сайте tabletka.online, там же можно узнать о наличии и стоимости лекарств в аптеках региона.Для тех, кто лечится от COVID-19 на дому, по номеру 8 (3822) 906-803 ответят на вопросы, касающиеся препаратов. А получить их можно бесплатно в Губернской аптеке по адресу пр. Ленина, 54, начиная со 2 января с 10 до 19 часов, 7 января с 11 до 17 часов.