В УФСИН России по Томской области состоялось торжественное награждение участниц регионального этапа шестого Всероссийского конкурса «Мисс УИС». За звание «Мисс УИС» Томской области боролись 7 сотрудниц исправительных учреждений и следственных изоляторов региона, сообщает сайт ведомства.В рамках первого этапа конкурса участницы показали хорошие результаты по стрельбе из пистолета Макарова, знанию законодательных, нормативных документов и физической подготовке.В этом году конкурс впервые прошел в дистанционном формате. На суд жюри под председательством заместителя начальника УФСИН Дмитрия Позднякова, в состав которого вошли представители Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций, были представлены видеоролики о профессии и о родном крае. Также девушки участвовали в конкурсе «Ночь в музее», где предстали в образе музейных экспонатов, которые с помощью песен, стихов и танцев оживают.Титул «Мисс УИС» и корону получила сотрудница УФСИН Юлия Богочек. «Первой вице-мисс УИС» стала представительница ИК-2 Татьяна Нечаева, и сотрудница из ИК-4 Дарья Паудэ получила звание «Вторая вице-мисс УИС». Также среди участниц выбрали и присвоили звание «Мисс обаяние», «Мисс грация», «Мисс изящество», «Мисс оригинальность», «Мисс креативность», «Мисс мастерство» и «Мисс элегантность».Всех участниц наградили дипломами и подарками. Победительница примет участие во Втором этапе конкурса, где определят 12 финалисток, которые будут бороться за звание «Мисс УИС» и представлять свой регион в Москве.