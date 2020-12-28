Региональный оператор усилил работу по вывозу мусора с контейнерных площадок Томска и Томской области. Всего к вечеру понедельника было вывезено 315 тонн бытовых отходов, это 60 процентов от нормы, сообщает сайт мэрии областного центра.Напомним, в связи с экстремальными температурами техника УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» работала не в полном объеме.За минувшие сутки в связи с погодными условиями (температура воздуха опускалась ниже 40 градусов) из 69 единиц спецтехники муниципального предприятия, на линию вышли только треть от общего количества машин. По нормам, установленным законодательством, в зимний период региональный оператор имеет право задерживать вывоз мусора до трех суток.