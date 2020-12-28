В свой профессиональный праздник, которые спасатели России отметили 27 декабря, огнеборцы Томской области 13 раз поднимались по сигналу тревоги, сообщает портал администрации региона.В пять утра череду вызов открыл пожар в жилом доме на Каховской,113 в Томске. Первые подразделения прибыли на место происшествия спустя восемь минут после сообщения: провели разведку, эвакуировали из пристроенного к строению гаража автомобиль и за полтора часа полностью справились с огнем на площади 50 квадратов. Причиной возгорания предварительно стало нарушение при эксплуатации отопительной печи.Почти в это же время в селе Богашево пожарные тушили пристроенные к жилому дому баню, дровяник и гараж. В результате разгула стихии полностью сгорели предбанник, гараж, дровяник и стайка, выгорели салон и моторный отсек стоящего в гараже автомобиля. Дом удалось отстоять от огня. Предварительная причина трагедии та же — неправильная эксплуатации печи.Всего за «праздничную» смену пожарные Томской области совершили 13 оперативных выездов, эвакуировали два автомобиля и потушили более 500 квадратных метров охваченной огнем территории. Человеческих жертв удалось избежать.В большинстве случаев наиболее вероятной причиной возгораний стали печное отопление и электропроводка. Официально подтвердить это еще предстоит специалистам госпожнадзора. Однако по многолетней статистике именно перегрев печей и неисправное электрооборудование лидируют в списке причин пожаров в холода.В связи с этим межведомственная комиссия по ЧС обращает внимание жителей Томской области на соблюдение правил пожарной безопасности и осторожное обращение с огнем.Единый телефон вызова экстренных служб в Томской области – 112.