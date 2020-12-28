В Томской области действуют все 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью 11 км и девять региональных автозимников, протяженность которых составляет 455 км, сообщает портал администрации региона.Девятнадцатую ледовую переправу «Томскавтодор» ввел в Тегульдетском районе через реку Чулым на автодороге Куяновская Гарь-Центрополигон. Грузоподъемность переправы у села Центрополигон – две тонны.Также в Колпашевском районе на ледовой переправе через реку Обь на автодороге Томск – Каргала – Колпашево открыта третья полоса для движения транспорта общей массой до десяти тонн и увеличен тоннаж. На первой и второй полосах ледовой переправы повышена грузоподъемность до десяти тонн.– Грузоподъемность на ледовых переправах устанавливается в зависимости от несущей способности льда. При передвижении по переправам необходимо строго руководствоваться дорожными знаками, установленными ограничениями скорости и тоннажа, – подчеркнул начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.С информацией о действующих автозимниках и переправах можно ознакомиться на сайте ОГКУ «Томскавтодор».