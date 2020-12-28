За эту неделю была проведена дезинфекция мест общего пользования в 1504 многоквартирных томских домах: обработаны двери, ручки, подоконники, почтовые ящики, кнопки лифтов и домофонов, лестничные перила, сообщает пресс-служба городской мэрии.– За выходные дни дезинфекция проведена в Ленинском районе – в 83 домах, в Октябрьском районе – в 132, в Кировском районе – в 65, в Советском районе – в 195 домах. В новогодние праздничные дни дезинфекционные работы будут проводиться по графику, – говорится в сообщении.Также добавляется, что в Ленинской районе дезинфекция в подъездах домов проводилась по адресам: пр. Мира,19,21,23, 79-й Гв. Дивизии, 20, Говорова, 36, 38, К. Ильмера, 1,7/1, Дальне-Ключевская, 16а и других.Напомним, что в Томской области до 31 января 2021 года действует режим повышенной готовности. Сохраняется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и масочный режим. До 10 января в заведениях общественного питания запрещено проводить корпоративы и детские праздники.