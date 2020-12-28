В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило три заявления от местных жителей о хищении денежных средств. Сотрудники установили четверых подозреваемых из Тюмени и Свердловской области. Злоумышленников задержали и доставили в Томск, сообщает пресс-служба ведомства.– По предварительной информации, житель Тюменской области создал организованную группу для совершения противоправных деяний, в которую вовлек трех жителей Свердловской области. Действовали злоумышленники по разработанному плану, распределив между собой роли. Организатор осуществлял руководство и координацию действий членов группы, учет похищенных денежных средств и распределение доходов, полученных незаконным путем, – говорится в сообщении.Отмечается, что на одном из сайтов в интернете мошенники размещали объявление о продаже грузового контейнера и договаривались с потенциальным покупателем о перечислении денег за товар и доставку. После чего переставали выходить на связь.Добавляется, что жертвами злоумышленников стали 13 человек из Томской и Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Хакасии и Югры. В общей сложности ущерб составил порядка 350 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас злоумышленники заключены под стражу, проверяется их причастность к совершению аналогичных противоправных деяний.