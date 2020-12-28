Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ и сотрудники лаборатории химических технологий ТГУ разработали газоанализатор для диагностики рака. В ходе исследований он также показал отличные результаты при определении коронавирусной пневмонии, сообщает пресс-служба обладминистрации.– При проведении дополнительных исследований выяснилось, что аппарат, анализируя образцы выдыхаемого пациентом воздуха, с высокой точностью позволяет выявлять пневмонию и коронавирусную инфекцию, – приводятся в сообщении слова директора Томского НИМЦ, члена-корреспондента Российской академии наук Вадима Степанова.Отмечается, что при определении пневмонии точность прибора составила 97,98%, при диагностике новой коронавирусной инфекции – 92,95%. По словам разработчика технической части проекта, доктора химических наук Виктора Сачкова, на постановку диагноза в среднем уходит 5 минут.Также добавляется, что томские ученые готовы начать сотрудничать с компаниями, которые заинтересуются разработкой и помогут наладить промышленное производство газоанализаторов.