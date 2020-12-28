За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 223 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 19 453, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области был выявлен 181 новый случай заболевания.– Из вновь заболевших COVID-19 только у трех диагностирована пневмония, у 111-ти признаки ОРВИ, у 67-ми инфекция протекает бессимптомно, – также говорится в сообщении.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 36,7% мест. В обсерваторе находятся четыре человека.Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.За весь период в Томской области установлены 23 855 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 19 453, умерших 215.