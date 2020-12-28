На минувших выходных в Тегульдетском районе Томской области была зафиксирована самая низкая температура – 48, 6 градусов мороза. Ранее синоптики прогнозировали, что средняя температура региона в конце декабря опустится до минус 35 , — сообщил в понедельник Томский гидрометцентр.Уточняется, что в последней декаде декабря в Томской области синоптики прогнозировали среднюю температуру воздуха 19-26 градусов мороза, что ниже нормы на 3-6 градусов. В минувшие выходные температура в Томске не поднималась выше минус 35-ти . Но надежда есть — по прогнозам в регионе станет чуть теплее в последние дни месяца.Так, самая низкая температура воздуха в 2020 году была зафиксирована в Тегульдетском районе 27 декабря. Термометры показали – 48, 6 .Добавим, что в минувшее воскресенье температура воздуха в Томске составила – 42 градуса мороза .Сообщается также, что на севере Томской области в Парабельском районе градусники термометров опустились до – 50 .